Подоляк: Освобождение оккупированных территорий будет долгим и тяжелым

Украина ожидает, что освобождение оккупированных россиянами территорий будет долгим и изнурительным, заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, сообщает Deutsche Welle.

Об этом говорит интервью Подоляка AFP

"Безусловно, эта операция будет достаточно тяжелой, долгой и займет достаточно много времени".

Он добавил, что прогресс идет "медленнее, чем мы хотим".

Советник главы ОП отметил, что контрнаступление осложняется плотным минированием, а также проблемами с материально-техническим обеспечением, в частности с поставками оружия.

"Конечно, нам нужна дополнительная бронетехника − две-три сотни танков, прежде всего. Нам нужно от 60 до 80 самолетов F-16, чтобы хорошо закрыть небо, особенно на фронте", − пояснил Подоляк.

При этом он добавил, что количество наступательных операций украинской армии "постепенно растет", и пока еще не все подготовленные бригады задействованы на поле боя.