США готовят новый пакет военной помощи Украине – источники

Соединенные Штаты намерены объявить о новом пакете военной помощи для Украины вслед сообщением о передаче вооружения и техники на сумму 1,3 млрд долларов, о которой было объявлено в среду, 19 июля, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

По данным источников CNN в Белом доме, пакет военной помощи на 400 млн долларов поможет развить контрнаступление Украины.

Как сообщает CNN, ссылаясь на двух анонимных чиновников, во второй пакет помощи за несколько дней войдут:

ракеты для зенитных комплексов NASAMS и Patriot;

ракеты для HIMARS;

ракеты для противотанковых комплексов Javelin и TOW;

артиллерийские снаряды.

Источники в Пентагоне также подтвердили, что содержание нового пакета военной помощи еще до конца не согласовано и уточняется, но объявить о нем могут уже до конца текущей недели.

Напомним, вчера стало известно, что США предоставят﻿ Украине новое вооружение стоимостью 1,3 млрд долларов в рамках пакета военной помощи. В частности, предусмотрены поставки зенитных ракетных комплексов NASAMS.