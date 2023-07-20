РФ атаковала Одессу: есть разрушения и пострадавшие

РФ атаковала Одессу: есть разрушения и пострадавшие
Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Ночью 20 июля российские оккупанты ударили по Одессе, в результате чего есть разрушения и возник пожар, пострадали 2 человека, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

"В результате российской атаки в центре Одессы есть разрушения, возник пожар на площади 300 м2. На месте работают специалисты соответствующих служб. Известно о двух госпитализированных пострадавших", – говорится в сообщении.

По словам главы ОВА, также есть "прилет" в области, о чем подробнее будет сообщено позже.

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