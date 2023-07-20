Новый пакет помощи от США поможет защитить порты – Белый дом

Новый пакет военной помощи, о котором Соединенные Штаты объявили в среду, 19 июля, содержит средства, которые помогут усилить безопасность украинских портов в условиях российских обстрелов, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Эти возможности (которые объявлены в новом пакете – ред.) будут становиться все более важными, особенно сейчас, когда Россия вышла из "зернового соглашения" и возобновила атаки на портовые города, которые мы увидели за последние два дня" , - отметила представительница Белого дома.

По ее словам, среди многих видов оружия и оснащения в новом пакете содержатся средства обеспечения безопасности портов и гаваней, которые должны усилить защищенность портовой инфраструктуры Украины.

Напомним, вчера стало известно, что США предоставят﻿ Украине новое вооружение стоимостью 1,3 млрд долларов в рамках пакета военной помощи. В частности, предусмотрены поставки зенитных ракетных комплексов NASAMS.

Также, по данным CNN, Соединенные Штаты намерены﻿ объявить о новом пакете военной помощи для Украины.