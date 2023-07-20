В Крыму беспилотник повредил 4 админздания – оккупационные власти
Руководитель оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов заявил, что в одном из населенных пунктов на северо-западе полуострова беспилотник повредил 4 административных здания, сообщает Украинская правда.
Аксенов также утверждает, что якобы в результате удара дрона погибла девушка-подросток.
В то же время, оккупанты не называют населенный пункт, где произошел инцидент.
Напомним, 19 июля на военном полигоне в Кировском районе Крыма сдетонировали боеприпасы.