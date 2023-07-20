РФ может атаковать торговые суда в Черном море – Белый дом

Россия может обстреливать гражданские суда в Черном море, привлеченные к перевозке продовольствия, и обвинять в эскалации Украину, сообщает Укринформ.

Об этом сказал спикер Совета национальной обороны Белого дома Адам Годж.

"Россия установила дополнительные морские мины на подходах к украинским портам" , - заявил он.

При этом указывается на заявление минобороны РФ о том, что с 20 июля все суда, которые будут направляться в украинские порты, будут рассматриваться как потенциально перевозящие военные грузы.

"Мы считаем это скоординированной попыткой оправдать какие-либо атаки на гражданские корабли в Черном море и возложить вину за эти атаки на Украину" , - отметил представитель Совета нацбезопасности Белого дома.

Как сообщал Укринформ, РФ заявила о выходе из Черноморского "зернового соглашения", заключенного в июле прошлого года в Стамбуле. 19 июля Россия совершила целенаправленную воздушную атаку на зерновые терминалы в украинских портах. Повреждения получила инфраструктура международных и украинских трейдеров и перевозчиков. В частности, в порту "Черноморск" уничтожено 60 тысяч тонн зерна.