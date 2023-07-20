В результате обстрела Одессы минимум четверо пострадавших – Гуменюк

В Одессе во время ночной атаки четыре человека получили ранения. Об этом заявила руководительница объединенного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, сообщает Укринформ.

"В Одессе, в центре города, разрушено административное здание. Последствия еще уточняются, потому что взрывной волной повреждено очень много домов вокруг и разных зданий. Есть информация уже по меньшей мере о четырех пострадавших, которым оказана медицинская помощь" , - отметила Гуменюк.

Спикер добавила, что в области попали в складские помещения.

"Попадания в области касаются объектов логистики. Это складские помещения. Там о пострадавших пока информации нет. Окончательные данные уточняются" , - сказала Гуменюк.

Пресс-секретарь Сил обороны юга рассказала, какое вооружение использовала Россия для обстрела Одессы и области.