В результате обстрела Одессы минимум четверо пострадавших – Гуменюк
В Одессе во время ночной атаки четыре человека получили ранения. Об этом заявила руководительница объединенного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, сообщает Укринформ.
"В Одессе, в центре города, разрушено административное здание. Последствия еще уточняются, потому что взрывной волной повреждено очень много домов вокруг и разных зданий. Есть информация уже по меньшей мере о четырех пострадавших, которым оказана медицинская помощь", - отметила Гуменюк.
Спикер добавила, что в области попали в складские помещения.
"Попадания в области касаются объектов логистики. Это складские помещения. Там о пострадавших пока информации нет. Окончательные данные уточняются", - сказала Гуменюк.
Пресс-секретарь Сил обороны юга рассказала, какое вооружение использовала Россия для обстрела Одессы и области.
"Мы знаем, что были применены ракеты разного базирования. Присоединялась к атаке и подлодка, которая несла дежурство в Черном море. И стратегическая авиация с выпуском ракеты Х-22, и применялись береговые ракетные комплексы типа "Оникс" и, вероятно, "Искандер", – сообщила Гуменюк.