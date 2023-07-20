РФ потеряла в Украине уже 240 тысяч военных – данные Генштаба

РФ потеряла в Украине уже 240 тысяч военных – данные Генштаба
Фото: Facebook

За прошедшие сутки российская армия потеряла в Украине около 530 своих военных, а также 6 танков, 19 артиллерийских систем и другую военную технику.

Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.07.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 240010 (+530) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 4129 (+6),
  • боевых бронированных машин – 8065 (+6),
  • артиллерийских систем – 4592 (+19),
  • РСЗО – 692 (+3),
  • средств ПВО ‒ 433 (+3),
  • самолетов – 315 (+0),
  • вертолетов – 310 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3918 (+33),
  • крылатых ракет ‒ 1293 (+14),
  • кораблей/катеров ‒ 18 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 7134 (+29),
  • специальной техники – 685 (+2).

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