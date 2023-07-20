РФ потеряла в Украине уже 240 тысяч военных – данные Генштаба

За прошедшие сутки российская армия потеряла в Украине около 530 своих военных, а также 6 танков, 19 артиллерийских систем и другую военную технику.

Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.07.23 ориентировочно составили: