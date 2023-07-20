РФ потеряла в Украине уже 240 тысяч военных – данные Генштаба
За прошедшие сутки российская армия потеряла в Украине около 530 своих военных, а также 6 танков, 19 артиллерийских систем и другую военную технику.
Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.07.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 240010 (+530) человек ликвидировано,
- танков ‒ 4129 (+6),
- боевых бронированных машин – 8065 (+6),
- артиллерийских систем – 4592 (+19),
- РСЗО – 692 (+3),
- средств ПВО ‒ 433 (+3),
- самолетов – 315 (+0),
- вертолетов – 310 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3918 (+33),
- крылатых ракет ‒ 1293 (+14),
- кораблей/катеров ‒ 18 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 7134 (+29),
- специальной техники – 685 (+2).