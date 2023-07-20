Повреждение Керченского моста повлияет на обеспечение войск РФ – Великобритания в ОБСЕ

Повреждение, понесенное незаконно построенным Россией мостом через Керченский пролив, будет иметь значительное влияние на обеспечение войск РФ на юге Украины, сообщает Укринформ.

Об этом заявил старший военный советник делегации Великобритании в ОБСЕ Иен Стаббс во время заседания Форума по сотрудничеству для безопасности в Вене.

"Это – мост, построенный Россией на территории Украины. Это – мост, который предоставляет России ключевое логистическое звено для поддержки своих сил на юге Украины. Это – мост, который играет ключевую роль в перемещении тяжелой военной техники и оборудования, а также горюче-смазочных материалов на южный фронт незаконного вторжения Путина в Украину

Соответственно, любое существенное повреждение этого моста почти наверняка будет оказать значительное влияние на и без того ограниченную способность России поддерживать свои войска, которые находятся под давлением на юге Украины" , - сказал он.

Стаббс напомнил, что строительство моста через Керченский пролив было нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины.

Британский дипломат добавил, что в течение более 500 дней Путин и военное руководство РФ "постоянно недооценивали свободу, решительность и мужество украинских военнослужащих и гражданских лиц, защищающих свою Родину от жестокого и варварского захватчика".