РФ ночью атаковала Сумы "Шахедами", есть попадание – ОВА
Этой ночью российские военные атаковали Сумы тремя беспилотниками типа Shahed-136, попадание в здание внешкольного оздоровительного заведения. Об этом заявили в Сумской областной военной администрации, сообщает Укринформ.
"Сегодня ночью, около 01.30, Сумы атаковали три БпЛА типа Shahed 136. Один из них сбит, второй подбит Силами ПВО ВСУ", - говорится в сообщении.
Как отметили в ОВА, третий "Shahed" попал в здание внешкольного оздоровительного заведения. Повреждены помещения, произошел пожар. Бригада скорой оказала помощь медсестре заведения.
Пожар ликвидирован, на месте работают сотрудники ГСЧС и полиции.