Ночью РФ атаковала Украину 38 ракетами и дронами – Воздушные силы

В ночь на 20 июля оккупанты снова атаковали южные регионы Украины – под ударом российских ракет оказались Одесса и Николаев. В общей сложности противник выпустил 38 боеприпасов: 19 крылатых ракет и 19 дронов-камикадзе.

Об этом сообщили в командовании Воздушных сил.

В частности, россияне запустили:

7 крылатых "Оникс" из берегового ракетного комплекса "Бастион" (Крым);

4 крылатые ракеты воздушного базирования Х-22 – пуски осуществлялись из восьми самолетов Ту-22МЗ из акватории Черного моря;

3 крылатые ракеты морского базирования "Калибр" предположительно с подводной лодки (акватория Черного моря);

5 крылатых ракет наземного базирования "Искандер-К" (Крым);

19 ударных БпЛА типа Shahed-136/131 из двух направлений – южного (Чауда, Крым) и северо-восточного (Курск).

Силы противовоздушной обороны во взаимодействии с другими подразделениями ВСУ уничтожили 18 воздушных целей: 2 крылатых ракеты морского базирования "Калибр", 3 крылатых ракет наземного базирования "Искандер-К", а также 13 дронов-камикадзе Shahed-136/131, отметили в командовании Воздушных сил.