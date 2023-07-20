Разведка Британии: РФ хочет остановить любое судоходство из портов Украины

Скорее всего, Россия приняла решение выйти из зернового соглашения еще некоторое время назад, поскольку решила, что она больше не отвечает ее интересам, считают аналитики управления разведки Министерства обороны Великобритании, сообщает Зеркало недели.

По словам экспертов, это фактически свело на нет соглашение о безопасности, которое, несмотря на войну, обеспечивало безопасный проход судов, экспортировавших зерно из Украины.

В частности, свое решение Россия замаскировала это дезинформацией, утверждая, что ее выход вызван беспокойством тем, что гражданские суда подвергаются опасности от украинских мин, и что Украина использует зерновой коридор в военных целях, не предоставляя доказательств для этих утверждений.