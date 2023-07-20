ВСУ имеют успех на двух направлениях на юге — Генштаб

Украинские войска ведут бои у Курдюмовки на Бахмутском направлении, имеют успех на юге﻿ Об этом заявил спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев, сообщает Деловая столица.

По его словам, украинские войска ведут бои у Курдюмовки на Бахмутском направлении, продолжают наступать севернее и южнее Бахмута.

"В районе Курдюмовки продолжаются бои. Оккупанты оказывают мощное сопротивление, применяют резервы, несут значительные потери" , — сказал спикер.

На юге, на направлениях Малая Токмачка – Вербовое и Новоданиловка – Роботино, Силы обороны имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах. В то же время, россияне пытались восстановить утраченное положение в районе севернее Приютного, но успеха не имели.

Ковалев добавил, что оккупанты оказывают мощное сопротивление, перемещают подразделения, вводят резервы.