Глава МИД Британии прокомментировал слухи о назначении министром обороны

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли публично обратился к премьер-министру Риши Сунаку с призывом оставить его в должности после появления информации о возможном назначении главой Министерства обороны, сообщает Европейская правда.

Об этом Клеверли заявил на форуме по безопасности в Аспене.

"Если кто-то в Великобритании смотрит, слушает, особенно вы, премьер-министр, я очень хочу остаться на своем месте... Я очень хочу остаться на посту министра иностранных дел. Это работа, которую я люблю, я думаю, что это важная работа" , – сказал он.

Министр подчеркнул, что любит свою работу и думает, что хорошо ее выполняет.

"Если меня когда-то в будущем вытащат, вы увидите следы от ногтей на паркетном полу в моем кабинете" , – добавил Клеверли.

Ранее сообщалось, что министр обороны Великобритании Бен Уоллес планирует﻿ уходить с должности и не будет участвовать в следующих выборах.

После этого СМИ сообщили, что вместо Уоллеса Минобороны может﻿ возглавить Джеймс Клеверли.