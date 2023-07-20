В Воздушных силах ответили на слова Милли, что ПВО важнее F-16

В Воздушных силах ответили на слова топ-генерала США о том, что для Украины получение средств противовоздушной обороны важнее получения самолетов F-16. Позицию американского военного объяснил спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона, сообщает Лига.net.

Игната попросили прокомментировать слова главы Объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли, что в настоящее время основной потребностью ВСУ в наступлении является противовоздушная оборона и разминирование, а не получение истребителей F-16.

"Речь идет о краткосрочной перспективе – средства ПВО нужны нам каждый месяц. Вот мы используем за месяц определенное количество зенитных ракет – их нужно пополнять, потому что идут серьезные атаки России. Посмотрите за июнь-июль инфографику – масса дронов, масса ракет. Их надо чем-то уничтожать. Поэтому средства ПВО всегда будут в приоритете" , – пояснил спикер Воздушных сил.

Он подчеркнул, что при этом никто не исключает предоставление Украине самолетов.