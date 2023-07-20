Полиция проводит следственные действия на объектах "Киевгорстроя"

На объектах, связанных с "Киевгорстроем", правоохранительные органы проводят следственные действия. Об этом сообщил президент компании Игорь Кушнир.

"Кроме проверок, аудитов и комиссий, сегодня правоохранительные органы проводят следственные действия на объектах, связанных с "Киевгорстроем". Менеджмент компании во всем способствует правоохранителям, предоставляются все необходимые документы и т. д." , - отметил Кушнир.

Кушнир добавил, что компания работает исключительно в правовом поле, поэтому он убежден, что результаты как аудита, так и соответствующих расследований и проверок, будут положительными.

Следственные действия в "Киевгорстрое", по данным издания, проводит Нацполиция.

Сейчас, по словам Кушнира, "Киевгорстрой" продолжает работу в штатном режиме, строительство продолжается.