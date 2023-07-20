Армия РФ за сутки атаковала 10 регионов Украины – сводки ОВА

За сутки российские войска совершили атаки на 10 областей Украины. Об этом говорится в сводной информации областных военных администраций о ситуации в регионах Украины по состоянию на 9.00 четверга, 20 июля, сообщает Укринформ.

В Черниговской области за сутки враг совершил 9 обстрелов, раздались 63 взрыва. По Семеновской общине Новгород-Северского района россияне избивали из минометов, запускали неуправляемые авиационные ракеты. Ночью во время воздушной тревоги вражеские дроны "Shahed" атаковали Семеновку. Повреждены три жилых дома, в том числе многоэтажное, хозяйственное сооружение. По Новгород-Северской общине россияне избивали из артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов. Также есть попадание "Shahed" возле Новгород-Северского.

Ночью Сумы атаковали три вражеских БпЛА Shahed-136. Один из них сбил, второй подбил ПВО. Третий дрон попал в здание внешкольного оздоровительного заведения. Также из ствольной артиллерии агрессоры обстреляли Эсманскую общину (раздалось 10 взрывов).

Вчера в течение дня россияне совершили 19 обстрелов приграничья Сумщины. Зафиксировано 99 взрывов. Обстрелы потерпели Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Миропольская, Николаевская, Хотинская, Великописаревская, Эсманская, Новослободская общины. В Краснопольской общине повреждены 8 жилых домов, 10 хозяйственных построек, линия электропередач, газопровод, летние кухни, гаражи, легковые автомобили, трактор. В Миропольской общине повреждено хозяйственное сооружение, домохозяйство, погиб скот.

За сутки военные РФ 82 раза обстреляли Запорожскую область. 76 артиллерийских ударов потерпели 17 населенных пунктов, среди которых Орехов, Гуляйполе, Железнодорожное, Новоданиловка, Ольговское, Волшебное, Малиновка, Верхняя Терса, Степногорск, Приморское. От обстрелов из РСЗО пострадали Новодаровка и Левадное.

Зафиксирован ракетный удар по Таврическому и три авиационных удара по Орехову, Малой Токмачке и Новоданиловке. В Орехове в результате удара управляемой авиабомбы ранены женщины в возрасте 68 и 76 лет и 70-летний мужчина. 79-летний мужчина от полученных травм скончался в медицинском заведении. Поступило 21 сообщение о разрушении жилых домов и хозяйственных построек.

В Днепропетровской области ночью враг обстреливал Никопольский район трижды, выпустив около 15 снарядов. Есть попадания в Никополе и Марганецкой общине. Повреждены девятиэтажка, частное предприятие, парковка и автомобиль. Утром враг бил по Мировскому обществу. Повреждены агрофирма, инфраструктурный объект, четыре жилых дома.

В Харьковской области утром враг обстрелял Волчанск Чугуевского района. На место выехали экстренные службы. За сутки на Слобожанском направлении войска РФ из минометов и артиллерии обстреляли Уды Богодуховского района, Казачью Лопань, Стрелку Харьковского района и Волчанск, Малую Волчу и Бударки Чугуевского района.

На Купянском направлении враг нанес авиационный удар в районе Кисловки. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись Двухлетняя, Западная, Синьковка, Кисловка и Берестово. Враг обстрелял Петропавловку Купянского района, повреждены два частных дома, произошел пожар. Российская армия несколько раз обстреливала Волчанск, повреждены два частных домовладения. В результате обстрелов Купянска повреждены 11 частных жилых домов.

В Луганской области враг обстреливал Невское, Новолюбовку и Белогоровку. За сутки россияне совершили 103 обстрела Луганской области, выпустили 456 снарядов.

В Донецкой области захватчики совершили 22 обстрела в сутки, обстреляли 15 населенных пунктов, среди них Авдеевка, Горняк, Константиновка, Красногоровка, Северск, Острое, Большая Новоселка, Кураховка, Южное. Повреждены 20 жилых домов (из них два многоквартирных), цех Авдеевского коксохимзавода, помещение Новой почты, художественная школа, гараж, два автомобиля, три хозяйственных сооружения. В Донецкой области за сутки войска РФ убили одного жителя Донецкой области и еще двоим нанесли ранения.

Ночью враг нанес ракетные удары по Николаеву. Разрушены несколько этажей трехэтажного дома и возник пожар площадью 450 кв. м. Продолжается разбор завалов. Повреждены соседние многоэтажные дома. Также повреждены около 15 гаражей и выбиты окна в нескольких многоэтажках, расположенных рядом.

В результате ракетных обстрелов в Николаеве пострадали 19 человек. За медицинской помощью обратились 12 человек, госпитализированы двое, в том числе ребенок.

Вчера и этим утром, в 07:06, под вражескими обстрелами находился Очаков. Из-за попадания в пятиэтажку горела квартира. Один человек получил ранение. Также вчера вражеские обстрелы фиксировались по акватории Очаковской общины. В течение дня враг обстреливал населенный пункт Куцурубской общины, разрушен гараж, повреждены хозяйственные постройки и жилые дома.

Ночью россияне атаковали крылатыми ракетами и дронами-камикадзе Одесской области. В центре Одессы есть разрушение, вспыхнул пожар на площади 300 кв. м. Известно о двух госпитализированных пострадавших. Имеется также удар по области. Более подробная информация о последствиях и пострадавших уточняется.

В Херсонской области за сутки захватчики произвели 72 обстрела (выпустили 277 снарядов), из них по Херсону — два обстрела (8 снарядов). Россияне попали в районы 20 населенных пунктов. Ночью русская армия атаковала Херсон дронами "Shahed". Зафиксировано попадание в Шуменском микрорайоне, произошел пожар в доме культуры нефтяников, повреждена двухэтажка. Работники ГСЧС спасли 89-летнюю женщину из-под завалов ее дома.

Также враг обстрелял садовое общество в Ивановке Дарьевской общины. Раненая женщина. Из миномета враг ударил по жилому дому в Ольговке Тягинского общества. Ранена 59-летняя женщина.