В Финляндии дипломаты РФ потеряют бесплатную дачу – СМИ

Финский город Турку перестанет оплачивать аренду дома, которым десятилетиями бесплатно пользовались представители консульства России. Об этом пишет местное издание Yle, сообщает Лига.net.

Вчера, 19 июля, Финляндия заявила о решении закрыть российское генконсульство в Турку. Правительство страны отзовет лицензию с 1 октября 2023 года. Как сообщали финские СМИ, это мера в ответ на закрытие генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге.

20 июля, после известия о закрытии консульства РФ в Турку, городская глава Минна Арве приняла решение, что город больше не будет платить аренду дома на близлежащем острове.

По данным местных СМИ, речь идет о построенном в 1970-х годах доме на острове Какскерта, который использовали сотрудники российского посольства.

В год на него тратили около 10 000 евро, утверждают журналисты.