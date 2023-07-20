По количеству стандартов Украина обходит некоторых членов НАТО – Минобороны

В Силах безопасности и обороны Украины введено 287 стандартов НАТО, что превышает показатели некоторых государств-членов Альянса. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Украины, сообщает Укринформ.

В Силах безопасности и обороны Украины введено почти четверть общего количества стандартов НАТО. Из них 174 – в рамках Целей партнерства Украина-НАТО (первоочередные стандарты Альянса), 113 – инициативные, говорится в сообщении.

"По этому показателю Украина занимает первое место среди государств-партнеров НАТО и даже превышает показатели некоторых государств-членов" , - отметили в Минобороны.

Ранее Украина договорилась со штаб-квартирой НАТО о начале программы Procurement Review. В рамках программы Procurement Review, специалисты НАТО в течение 9-10 месяцев проведут анализ ресурсного обеспечения и закупок вооружения и военной техники, помощи, обучения людей и предложат, возможно, улучшенную модернизированную систему.