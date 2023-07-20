"Вагнеровцы" продолжают прибывать в Беларусь, но не несут угрозы – ГПСУ
"Вагнеровцы" продолжают прибывать в Беларусь, однако пока не несут угрозы для Украины. Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире национального телемарафона, сообщает Украинская правда.
"Сейчас мы продолжаем фиксировать прибытие групп представителей ЧВК на территорию Беларуси. Они перемещаются к месту своего расположения под Осиповичами, где и размещаются. Отмечу, что их количество не несет сейчас угрозы Украине.
Мы понимаем, что они могут быть приобщены к обучению подразделений армии Беларуси, в дальнейшем могут быть приобщены к обучению к подготовке российских подразделений в Беларуси", – заявил Демченко.
Он добавил, что количество "вагнеровцев" в Беларуси уточнит позже.
"Раньше мы говорили, что количество вагнеровцев в Беларуси измеряется в сотнях. Сейчас это количество несколько больше. Но окончательно скажем через некоторое время", – отметил спикер ГПСУ.