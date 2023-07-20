Обстрелы Одесского порта приведут к продовольственному кризису в мире – ЕС

Целенаправленные обстрелы Россией портовой инфраструктуры в Одессе, продолжающиеся уже третью ночь подряд, а также сознательное уничтожение Россией запасов зерна, предназначенного на экспорт, являются варварскими поступками, которые приведут к масштабному продовольственному кризису в мире, сообщает Укринформ.

Об этом в Брюсселе перед началом Совета министров ЕС по иностранным делам заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.

"Сегодня, разумеется, мы будем обсуждать ситуацию в Украине. С нами будет министр Кулеба (министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба присоединится в режиме телеконференции – ред.) в тот момент, когда уже третью ночь Россия бомбит и разрушает всю портовую инфраструктуру в Одессе, и уничтожает зерно. Более 60 тыс. тонн зерна были сожжены. Так что они (россияне – ред.) не только вышли из зернового соглашения по экспорту зерна из Украины, но они сжигают это зерно" , – сказал Боррель.

Он отметил, что эти массированные воздушные атаки против портовой инфраструктуры в Одессе приводят не только к потерям среди мирного населения, но и к большим разрушениям складов с зерном, которые там расположены. Эти варварские действия России будут сегодня учтены в ходе Совета ЕС. Европейские чиновники ожидают получить больше информации во время общения с украинским министром Кулебой.

"Что мы уже знаем – это то, что такие действия создадут большой, огромный продовольственный кризис в мире. Это зерно не только блокируется на складах, но уничтожается. Это значит, что будет нехватка продовольствия, нехватка зерна в мире" , – добавил высокий представитель ЕС.

По его словам, европейские министры вместе с министром Кулебой обсудят, как продолжать поддерживать Украину, в том числе – в длительной перспективе, включающей долгосрочные обязательства и гарантии в сфере безопасности для Украины от ЕС.