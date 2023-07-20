В Воздушных силах оценили запасы ракет у РФ

Россия еще имеет в запасе сотни ракет разных типов. Кроме того, враг продолжает производство ракет, пополняя свои запасы. Об этом, со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, сообщает РБК-Украина.

"Х-555, разумеется, они уже не производят, а вот Х-101 противник производит, это одни из новейших ракет, которые есть у России. Очевидно, что их изготовление продолжается. Возможно, это усложнено определенными санкциями, но по данным ГУР и Генштаба, которые обнародовались, ракеты воздушного базирования Х-101 противник продолжает производить" , - сказал Игнат.

Он добавил, что всего Россия имеет около 100 высокоточных дальнобойных ракет, их производство продолжается. По словам спикера, оккупанты изготавливают в месяц около 100 единиц.

"Таким образом, около 100 в месяц высокоточных и дальнобойных противник выпускает. Кроме того, есть такие ракеты как Х-22, старые советские, их не производят. Было около 250 и так как около 150 они уже выпустили по территории нашего государства. Еще раз напомню, что ни одной из этих ракет не удавалось сбить, потому что они летят по баллистической территории" , - подчеркнул спикер.

Игнат не уточнил информацию о производстве ракет "Оникс", которыми РФ атакует Украину с территории Крыма. Но он отметил, что это старая разработка, которая, вероятно, модернизируется и усовершенствуется.