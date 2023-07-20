Кыргызстан будет противодействовать обходу санкций в отношении РФ

Глава правительства Кыргызстана Акилбек Жапаров заявил, что его страна примет меры, чтобы санкционные товары не шли в Россию, после сообщений о том, что США могут ввести санкции против азиатской страны за помощь Москве, сообщает Укринформ.

"Меры будут предприниматься в дальнейшем, чтобы санкционные товары не пересекали нашу границу и не поступали туда, где есть санкции" , - сказал Жапаров.

Отвечая на вопрос о том, какие последствия следует ожидать Кыргызстану, он упомянул, что в стране активно работают над устранением подобных рисков из-за обеспечения прозрачности торговли.

"Ситуация в мире так быстро меняется, тем более, когда большие страны что-то хотят. Мы работаем в правильном направлении. Именно для этого я и прошу бизнес — выставляйте электронные счета, чтобы вдруг ненароком там чего-то другого не оказалось" , - отметил премьер.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена готовит новые экономические ограничительные меры против Кыргызстана, чтобы заставить страну прекратить торговлю с Россией подсанкционными товарами.