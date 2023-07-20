Сырский объяснил стратегическое значение Бахмута

Для отвоевания Бахмута созданы все условия, но значительно меньшими потерями, чем понадобилось захватчикам для захвата города. Об этом в интервью украинской службе BBC сообщил командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский, сообщает Украинская правда.

"В настоящее время созданы все условия для того, чтобы нам вернуть этот город, но с меньшими в десятки раз потерями" , - заявил генерал-полковник.

По его словам, Бахмут имеет стратегическое значение, в первую очередь потому, что является центром сосредоточения основных направлений и дорог. В частности, через город идут дороги из Дебальцево, Северска, Горловки, Константиновки и Славянска.

"Используя развитую сеть дорог российские войска могут наступать в по меньшей мере в трех таких операционных направлениях" , - подчеркнул Сырский.

Также вокруг Бахмута сосредоточены разного рода господствующие высоты, которые позволяют контролировать большую часть местности вокруг на подступах к городу, что повышает его роль как плацдарма для дальнейших наступательных действий.

"Буквально в трех километрах за Бахмутом начинаются следующий город Часов Яр. И здесь нам очень важно остановить врага в Бахмуте, который там находится в низине" , - пояснил Сырский.

Также командующий считает ошибкой, когда ЧВК "Вагнер" полностью "залез" в Бахмут, поскольку понеся огромные потери, группировка фактически потеряла свою боеспособность.