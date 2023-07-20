Группа украинских пилотов уже готовится к учениям на F-16 в Дании

Группа украинских пилотов уже готовится к началу учений на истребителях F-16, которые начнутся в конце лета в Дании. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, сообщает Укринформ.

"Пилоты непосредственно находятся сейчас у самолетов. Определенная группа из них готовится к тому, чтобы отъезжать на обучение. Начнется оно, пожалуй, в конце лета, из Скандинавских стран, из Дании, а дальше все страны, входящие в состав авиационной коалиции, будут приобщаться к учебному процессу разных групп пилотов – и опытных, и молодых пилотов, у которых еще нет летных навыков" , – сообщил Игнат.

По словам спикера командования Воздушных сил, после тренировок пилотов на F-16 начнется обучение украинских инженеров, которые должны будут овладеть не только обслуживанием самолета, но и как эксплуатировать вооружение современных истребителей.