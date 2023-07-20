Tesla планирует инвестировать $1 млрд в разработку суперкомпьютера

Илон Маск заявил, что Tesla планирует инвестировать более $1 млрд в суперкомпьютер Project Dojo до конца 2024 года. Об этом пишет Bloomberg, сообщает Лига.net.

Генеральный директор сообщил инвесторам, что собственный суперкомпьютер разрабатывается для обработки огромных объемов данных, включая видео с автомобилей Tesla, необходимых для создания ПО для автономного вождения.

Раскрытие информации об этих больших расходах, похоже, испугало инвесторов, что привело к падению цены акций Tesla более чем на 4% после биржи. Захари Киркхорн, финансовый директор Tesla, поспешил объяснить, что инвестиции распределены между R&D и капитальными расходами – и соответствуют ранее заявленному трехлетнему прогнозу расходов.

Маск сказал, что Tesla располагает "потрясающим количеством" видеоматериалов благодаря использованию клиентами системы помощи водителю на основе камер под названием Autopilot и связанной с ней функции под названием Full Self-Driving Beta, накопившей более 300 млн миль данных. В своем последнем отчете о прибылях компания сообщила, что начала производство обучающего компьютера Dojo.