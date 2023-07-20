Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на атаки России по Одессе и Николаеву в ночь на 20 июля, сообщает Новое время.

"Одесса. Николаев. Российские террористы продолжают свои попытки разрушить жизнь нашей страны. К сожалению, есть раненые, есть погибшие… Мои соболезнования родным и близким!" , — говорится в сообщении главы государства.

По словам президента, "нет у государства-зла ракет, которые были бы сильнее, чем наша воля сохранить жизнь, поддержать друг друга и победить".

"Спасибо всем нашим воинам, спасателям, врачам, местной власти, волонтерам… всем, кто привлечен к ликвидации последствий российского террора! Спасибо работникам портов, которые делают все, чтобы сохранить нашу инфраструктуру! Строителям и ремонтным бригадам, которые помогают людям восстановить нормальные условия жизни!" , — сказал он.

Напомним, в ночь на четверг, 20 июля, российские оккупанты совершили﻿ очередную массированную ракетную атаку по югу Украины, под ударом снова оказались Одесса и Николаев. Во время атаки были применены ракеты Х-22, "Оникс", "Калибр", "Искандер" и "Шахеды".