Германия работает над активизацией вывоза украинского зерна по железной дороге

Германия работает с союзниками над тем, чтобы активизировать вывоз украинского зерна по железной дороге после выхода России из Черноморской зерновой инициативы, сообщает Европейская правда.

Об этом заявила министерша иностранных дел Германии Анналена Бербок перед началом встречи министров иностранных дел стран-членов ЕС.

"Миллионы людей зависят от зерна из Украины. Именно поэтому Германия работает со всеми своими международными партнерами над тем, чтобы оно не гнило в зернохранилищах. С самого начала было принято решение о строительстве железнодорожных линий солидарности в Украине в дополнение к Черноморской зерновой инициативе. Теперь мы будем делать это еще более интенсивно" , – сказала она.

Глава немецкого МИД подчеркнула, что "голод, который не должен использоваться как оружие".