На какие цели берут деньги украинские предприниматели

На прошлой неделе около 600 предпринимателей получили «Доступные кредиты 5-7-9%» на общую сумму 2,2 млрд грн. В целом с начала действия программы банки выдали бизнесу 66,9 тыс. кредитов на сумму 215,7 млрд грн. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики Украины.

В министерстве оценили, какие именно берут кредиты предприниматели, а именно:

антикризисные кредиты - 61,1 млрд грн

антивоенные цели - 54,2 млрд грн;

аграрный сектор - 32,5 млрд грн;

рефинансирование предварительно полученных кредитов - 28,5 млрд грн;

инвестиционные цели - 15,2 млрд грн;

пополнение оборотного капитала - 18,9 млрд грн;

торговые компании - 3,1 млрд грн.

Сообщалось, что в июне в Украине было зарегистрировано наибольшее количество новых физических лиц – предпринимателей за последние три года. Большинство бизнесменов решили заниматься розничной торговлей или ІТ.