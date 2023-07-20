Аргентина отказалась принимать российское судно со сжиженным газом из-за санкций

Государственная энергетическая компания Аргентины Enarsa из-за санкций отказалась принимать груз российского сжиженного природного газа (СПГ), заставив танкер вернуться в море, сообщает Укринформ.

"Enarsa заблокировала доставку, поскольку она нарушает контракт, поскольку эта компания попала под санкции" , - сказал министр экономики страны Серхио Масса в интервью, не называя ни одной компании.

Однако Аргентина, у которой есть избыток природного газа из-за обычно теплой зимы, не вводила санкций против России.

Торговый дом Gunvor Group Ltd, осуществивший поставку, заявил, что поставка СПГ была законной и прозрачной.

"Транзакция отвечает всем применимым экономическим санкциям, в частности, санкциям Соединенных Штатов и Европейского Союза. Аргентина не вводила никаких санкций против России" , — говорится в заявлении Gunvor.

Отмечается, что вторжение России в Украину в начале 2022 года заставило Европу снизить свою зависимость от российских поставок и искать замену газа через СПГ.

Хотя никакие санкции в отношении российского СПГ не были введены, некоторые европейские страны, такие как Великобритания и страны Балтии, запретили его, а другие призывали не продлевать контракты на поставку. Некоторые азиатские покупатели также диверсифицируют свою продукцию.