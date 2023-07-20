Британская разведка: Си Цзиньпин "совершенно причастен" к агрессии РФ в Украине

Глава британской разведки (МИ6) Ричард Мур заявил, что КНР и ее лидер Си Цзиньпин "совершенно причастны" к российскому военному вторжению в Украину, сообщает Лига.net.

По мнению Мура, эта причастность проявляется в дипломатической поддержке России, переводе вины за начало войны на НАТО и дипломатическом сдерживании действий ООН.

"Когда он (российский диктатор Владимир Путин. – Ред.) вторгся в Украину, китайцы очень четко поддержали россиян. Они полностью поддержали россиян дипломатически, они удержались во время ключевых голосований в ООН, они абсолютно цинично повторяли все российские приемы, обвиняя НАТО и так далее" , – сказал он.

При этом Мур отметил, что такая поддержка имела свою цену для Путина, ведь "россияне чувствуют себя очень некомфортно из-за того, что баланс сил с Китаем изменился не в их пользу."

Глава разведки Британии также предупредил об угрозах, связанных с китайскими "ловушками данных" и технологическими достижениями, и сказал, что МИ6 сейчас выделяет больше ресурсов на борьбу с Китаем, чем на любую другую проблему.

Он подчеркнул переход Китая от "осторожной внешней политики к агрессивной под руководством Си", поддерживающей авторитарные режимы, такие как Иран и Мьянма.