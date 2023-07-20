Нацгвардия уничтожила скопление вражеских сил в районе Сватового

На прошлой неделе, в окрестностях одного из населенных пунктов в районе Сватово, Нацгвардейцы уничтожили скопление вражеских сил и заставили врага отступить в глубину обороны, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

Об этом рассказал представитель Главного управления Нацгвардии полковник Николай Уршалович.

Как рассказал Уршалович, сегодня на Купянском и Лиманском направлениях агрессор пытается проверить устойчивость обороны наших воинов. Также пытался прорвать рубежи и вклиниться в боевые порядки, однако его попытки не имели успеха и были отбиты.

"За прошедшую неделю по подразделениям Национальной гвардии на указанных направлениях российские оккупанты 9 раз применяли авиацию и около 700 раз танки, РСЗО и ствольную артиллерию. Несмотря на мощное огневое воздействие противника воины-гвардейцы профессионально выполняют боевые задачи" , - отметил Уршалович.

Во время воздушной разведки в лесном массиве на окраине одного из населенных пунктов в районе Сватово Нацгвардейцы обнаружили скопление сил и средств противника, в частности:

батарею 152-мм самоходных артиллерийских систем 2С19;

2 полевых пункта управления врага.