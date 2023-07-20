В Воздушных силах объяснили, почему тяжело сбить крылатые ракеты Х-22

С начала полномасштабного вторжения России в Украину силы РФ запустили более 150 ракет типа Х-22 по территории страны, заявил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат, комментируя обстрел юга страны 20 июля, сообщает Радио Свобода.

В ходе этой атаки Россия запустила четыре ракеты Х-22, Силы обороны не смогли сбить ни одну из них. Игнатий говорит, что для этого Украине необходимы системы противовоздушной обороны Patriot.

"Х-22 летят с высокой скоростью – более 4 000 километров в час – и заходят на цель по баллистической траектории. Поэтому для их сбития нужны соответствующие средства – таких, как Patriot. Эти ракеты были на вооружении Украины, затем их передали России. Еще несколько сот таких ракет осталось, их не производят, поэтому используют для таких террористических атак" , - говорит Игнат.

Кроме этого, 20 июля российские силы запускали семь ракет типа Оникс. Их силы противовоздушной обороны Украины тоже не сбили. Юрий Игнат говорит, это из-за их низкой траектории полета.

"Оникс" – противокорабельные ракеты, которые сначала летят на большой высоте, их скорость – более 3000 км/ч. А во время захода на цель опускаются до 10-15 метров, очень низко над поверхностью воды. РФ использует их для наземных целей и морских побережья. Из-за того, что они летят так низко, их обнаружить трудно, не только сбить" , – добавляет Игнат.

В Воздушных силах отмечают, что четыре ракеты воздушного базирования Х-22 запустили из восьми самолетов Ту-22МЗ. Игнат говорит, что это нормальная практика российских сил по ракетам такого типа. По его словам, самолеты, не запускающие ракеты, вероятно, тренируются выходить на боевой курс.

"Когда в небе 12 самолетов, а полетело ракеты всего четыре, здесь ничего удивительного нет. Возможно, проводят какие-то тренировочные полеты, остальные экипажи выходят на боевой пуск. Но часть экипажа совершают боевые пуски, остальные - имитированные" , - добавляет Игнат.

В ночь на 20 июля российские силы запустили по территории Украины 7 ракет "Оникс", четыре ракеты Х-22, три ракеты типа "Калибр" и пять ракет типа "Искандер". Кроме этого, силы РФ атаковали 19 ударными дронами. В результате атаки ранения получили жители Николаева, Одессы и Сум.

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