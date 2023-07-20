ЕС планирует переосмыслить отношения с Турцией — FT

ЕС должен искать "конструктивное взаимодействие" с Турцией в ответ на переизбрание президента Реджепа Тайипа Эрдогана и геополитические последствия войны России против Украины, предложили в дипломатическом ведомстве блока. Об этом сообщает FT, сообщает Зеркало недели.

На прошлой неделе Эрдоган призвал Брюссель возобновить взаимодействие с Турцией после многих лет замороженного прогресса в ее официальной заявке на вступление в ЕС, связав это требование со своим решением отказаться от блокирования вступления Швеции, члена ЕС в НАТО.

Полномасштабное вторжение России в Украину вынудило ЕС переосмыслить отношение к своим соседям. Украина и Молдова были определены официальными странами-кандидатами, а переговоры о вступлении с шестью западнобалканскими государствами, длительно находившимися в тупике, получили новый импульс.

Новые требования Эрдогана, по словам чиновников ЕС, заключаются в его желании получить больший доступ к таможенному союзу ЕС, либерализацию визового режима для граждан Турции и расширение помощи Анкаре, связанной с управлением миграцией. Эти требования главы МИД стран ЕС будут обсуждать в четверг, 20 июля, получив информацию о предложении дипломатического ведомства.

Выводы министров будут в основе доклада Европейской комиссии об отношениях между ЕС и Турцией, который лидеры ЕС обсудят позже в этом году.

"Мы не проглотим требование о вступлении полностью. Но многие из нас, безусловно, готовы посмотреть, где мы можем сделать больше вместе" , - сказал высокопоставленный чиновник ЕС.

В этом году истекает срок действия пакета финансирования в размере трех млрд евро, связанного с тем, что Турция принимает сирийских беженцев и препятствует их движению в Европу, но два чиновника ЕС заявили, что его продолжение уже учтено в расчетах будущих бюджетных нужд Брюсселя.

По словам источников, участвующих в переговорах, прогресс как по либерализации визового режима, так и по участию Турции в таможенном союзе блока возможен. Но это потребует от Анкары сдвигов в таких вопросах как обмен данными и антитеррористическое законодательство, а также торговые меры, которые Брюссель считает протекционистскими.

Члены ЕС Кипр и Греция выступают против более тесных связей блока с Турцией, не предполагающих прогресса со стороны Анкары в реализации инициативы ООН по нормализации отношений на разделенном средиземноморском острове. Некоторые восточные страны ЕС также раздражены неспособностью Эрдогана принять западные санкции против России и расширением торговых отношений Турции с Москвой.

Другие также обеспокоены более тесными связями со страной, где, по словам ЕС, верховенство права и защита прав человека являются "ключевыми проблемами".

Однако в документе дипломатического ведомства блока, с которым ознакомилась Financial Times, содержится призыв к министрам иностранных дел рассмотреть то, где "ЕС мог бы сконцентрировать усилия по консолидации или увеличению своих рычагов влияния в отношениях с Турцией", учитывая новую "геополитическую роль" Анкары после российского вторжения.

"На фоне меняющегося геополитического контекста важно обсудить пути развития отношений между ЕС и Турцией в краткосрочной и среднесрочной перспективе" , - говорится в заявлении.

Второй представитель ЕС указал на "определенные изменения в подходах нового правительства Турции".

"И мы хотим увидеть, куда мы сможем с этим пойти" , - добавил он.

Поворот Эрдогана относительно Швеции стал одним из ряда шагов за последние недели, которые снизили напряженность в отношениях между Анкарой и Западом, поскольку Турция пытается вернуть иностранных инвесторов и остановить экономический кризис.

"[Турция] по крайней мере хочет открытого решения по сложным вопросам, в которых у нас есть разногласия" , - добавил чиновник.

Как следствие, министры иностранных дел блока должны обсудить дальнейшие возможности для ЕС развивать существующие направления, такие как экономическое сотрудничество, управление миграцией и борьба с изменением климата, а также рассмотреть шаги конструктивного взаимодействия, позволяющие ЕС быть более эффективным в изучении возможностей для сотрудничества".