В Кабмине раскритиковали Польшу за угрозы закрыть границу для зерна

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина после срыва Черноморской зерновой инициативы раскритиковала угрозы польских властей закрыть границу для украинского зерна, сообщает Европейская правда.

Вице-премьер напомнила, что сейчас Черное море заблокировано для украинского экспорта, а Украина и мир снова оказались на пороге глобального продовольственного кризиса.

"А польские чиновники говорят, что европейские границы также будут закрыты для украинского зерна. Демократия – это когда правительство действует как исполнительная власть, а не как предвыборный штаб" , – подчеркнула она.

Стефанишина призвала европейских партнеров работать вместе для обеспечения мировой продовольственной безопасности и "экономического выживания" Украины, что означает беспрепятственный украинский экспорт в ЕС.

"Также должен быть предусмотрен механизм компенсации для украинских фермеров, которые продолжают работать в полях, несмотря на риск для жизни" , – добавила она.

Ранее польский премьер Матеуш Моравецкий пригрозил﻿ не открывать границу с Украиной для зерновых продуктов после 15 сентября, если тогда истечет срок моратория Еврокомиссии на импорт украинского зерна.