Польша готовится к возможным провокациям РФ: перекинула военных на восток

Польша ожидает определенных провокаций со стороны России, поэтому передислоцировала военных с западной части страны на восток.﻿ Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак, пишет Елизавета Драбкина, РБК-Украина.

"Мы ожидаем российских провокаций, поэтому польские службы работают постоянно. Мы должны осознавать, что, например, перекидывание нескольких тысяч "вагнеровцев" в Беларусь также представляет угрозу нашей стране" , - сказал он.

Блащак отметил, что именно в связи с такой опасностью было принято решение о передислокации польских военных из западной части страны на восток. Они расположены в гарнизонах в Белой Подляской и Кольно.

Министр обороны отметил, что задача военных в этих местах - сдерживать агрессора.