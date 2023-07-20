Польша готовится к возможным провокациям РФ: перекинула военных на восток
Польша ожидает определенных провокаций со стороны России, поэтому передислоцировала военных с западной части страны на восток. Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак, пишет Елизавета Драбкина, РБК-Украина.
"Мы ожидаем российских провокаций, поэтому польские службы работают постоянно. Мы должны осознавать, что, например, перекидывание нескольких тысяч "вагнеровцев" в Беларусь также представляет угрозу нашей стране", - сказал он.
Блащак отметил, что именно в связи с такой опасностью было принято решение о передислокации польских военных из западной части страны на восток. Они расположены в гарнизонах в Белой Подляской и Кольно.
Министр обороны отметил, что задача военных в этих местах - сдерживать агрессора.