РФ во время ночной атаки повредила генконсульство Китая в Одессе
В результате российской ночной атаки на Одессу в ночь на 20 июля пострадало здание генерального консульства Китая.
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
"Агрессор умышленно бьет по портовой инфраструктуре – пострадали административные и жилые дома вокруг, а также консульство Китайской Народной Республики. Это говорит о том, что враг не обращает ни на что внимания", – сообщил он.
Россияне атакуют Одессу и Николаев третью ночь подряд. Накануне они прицельно ударили по инфраструктуре портов Черноморск и Одесса, повредив зерновые терминалы. В частности, Россия уничтожила 60 тысяч тонн агропродукции, предназначенной для Китая.