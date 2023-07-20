РФ во время ночной атаки повредила генконсульство Китая в Одессе

РФ во время ночной атаки повредила генконсульство Китая в Одессе
Фото: Фото: t.me/odeskaODA

В результате российской ночной атаки на Одессу в ночь на 20 июля пострадало здание генерального консульства Китая.

Об этом сообщил﻿ глава Одесской ОВА Олег Кипер.

"Агрессор умышленно бьет по портовой инфраструктуре – пострадали административные и жилые дома вокруг, а также консульство Китайской Народной Республики. Это говорит о том, что враг не обращает ни на что внимания", – сообщил он.
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Фото: t.me/odeskaODA

Россияне атакуют Одессу и Николаев третью ночь подряд. Накануне они прицельно ударили по инфраструктуре портов Черноморск и Одесса, повредив зерновые терминалы. В частности, Россия уничтожила 60 тысяч тонн агропродукции, предназначенной для Китая.

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