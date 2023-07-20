Бахмутское направление: ВСУ держат инициативу и давят врага по флангам

На Бахмутском направлении за сутки Силы обороны уничтожили 80 и ранили 126 окупантов, уничтожено также 6 складов боеприпасов и вражеский БПЛА "Орлан 10". Об этом заявил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона, сообщает Укринформ.

"В нашей операционной зоне главными направлениями боевых действий является Бахмутское направление, где Силы обороны держат инициативу, штурмуют, давят врага по флангам, наносят огневые удары, враг отчаянно сопротивляется.

За эти сутки 480 раз враг нанес удары минометами, ствольной и реактивной артиллерией, совершил 1 авианалет. Всего на этом направлении произошло 15 боеприкосновений, в ходе которых нам удалось уничтожить 80 окупантов, 126 ранить, уничтожить 2 вражеских БМП, 6 полевых складов с боеприпасами, 5 автомобилей и БПЛА "Орлан 10" , - сообщил Череватый.

По его словам, Лимано-Купянское направление остается лидером по вражеским артиллерийским ударам, в частности, 568 раз разными типами и калибрами враг бил по позициям Сил обороны, совершил 17 авианалетов, 4 штурма в районе Масютовки и Лимана-1. В результате боевых столкновений 20 оккупантов ликвидированы, 55 получили ранения. Также уничтожены вражеская система "Град", 2 миномета, 2 баражирующих боеприпаса "Ланцет", БпЛА "Орлан 10" и полевой склад с боеприпасами.