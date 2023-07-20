В Украине зафиксировали летний рекорд электропотребления, просят экономить

В энергосистеме Украины, 19 июля, зафиксировали летний рекорд потребления. Украинцев призывали экономно пользоваться электроэнергией. Об этом заявили в "Укрэнерго", пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

19 июля, в 21:40, в Украине был зафиксирован летний рекорд потребления. Он на 1% превысил показатель самого жаркого дня, который был 6 июля.

Как пишет "Укрэнерго", пик потребления снова вернулся на вечерние часы - с 21:00 до 22:00. Это, в свою очередь, существенно увеличивает нагрузку на энергосистему. Также, по сравнению с началом недели - вечернее потребление выросло на 4%.

"Для того, чтобы покрыть стремительно растущее потребление приходится задействовать мощности эквивалентные нескольким энергоблокам электростанций. Диспетчерский центр Укрэнерго привлекает все имеющиеся в энергосистеме электростанции, которые в работе, но их объем существенно ограничен" , - отмечает "Укрэнерго".

Ситуация, как объясняет пресс-служба, осложняется тем, что в плановый ремонт вышел еще один блок атомной электростанции. Также продолжается ремонтная кампания на многих электростанциях.

Как экономно пользоваться электроэнергией с 16:00 до 23:00: