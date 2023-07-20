Путин снова использует энергоносители как оружие — FT

Западным политикам было бы легко сделать выводы, что попытка главы Кремля Владимира Путина превратить поставки энергоносителей в оружие закончилась провалом. Прошлой зимой Европа избежала масштабных отключений электроэнергии, несмотря на то, что Россия сократила поставки газа, когда-то удовлетворявшие 40 процентов спроса. Цены упали более чем на 90 процентов от своего пика в августе прошлого года, и европейские хранилища уже переполнены в преддверии предстоящей зимы. Но все больше экспертов предупреждают, что западные страны не должны впадать в безмятежность, поскольку они все еще остаются уязвимыми к коварству России на энергетических рынках, пишет Financial Times, сообщает Зеркало недели.

Беспокойство вызывает то, что если Путин заподозрит, что проигрывает войну против Украины – а вместе с этим и теряет свою власть, то Запад должен быть готов к дальнейшей дестабилизации, в том числе к попыткам РФ впервые использовать поставки нефти как оружие.

Учитывая выборы в Европейский парламент в следующем году, а затем президентские выборы в США в 2024 году, которые могут вернуть бывшего президента Дональда Трампа в Белый дом, любые действия Путина, направлены на то, чтобы склонить чашу весов в пользу менее благосклонных Украины кандидатов, скорее всего, будут рассматриваться, даже если они будут дорого стоить Москве.

"Власть Путина связана с поиском какого-либо приемлемого исхода войны против Украины. Можно было бы ожидать, что планировщики в Москве думают о том, как создать расколы и трещины на Западе" , - сказал аналитик Energy Aspects Ричард Бронз.

Роль цен на нефть в условиях жестких выборов в США, по всей вероятности, хорошо понимают в Москве. Это повышает вероятность того, что Путин попытается манипулировать поставками нефти, чтобы повысить цены на бензин в следующем году. Трамп уже заявлял, что в случае победы вынудит Украину вести переговоры о прекращении войны. Возобновление роста цен на газ, провоцирующее инфляцию, также состоится в сложное экономическое время для европейских лидеров, столкнувшихся с собственными угрозами со стороны популистских конкурентов.

Хотя США и Европа запретили импорт российской нефти, Москва остается одним из крупнейших мировых экспортеров сырой и переработанной нефти. Экспорт газа в Европу через трубопроводы, возможно, и замедлился до струйки по сравнению с довоенным уровнем, но он все еще удовлетворяет около 15 процентов спроса на газ на континенте благодаря росту морских поставок сжиженного природного газа.

Аналитик Тьерри Брос сказал, что, хотя ситуация со снабжением газа в Европу выглядит относительно стабильной, он ожидает, что Москва снова применит все свои "трюки" с приближением 2024 года после попыток Путина повысить цены в прошлом году.

"План Путина провалился из-за теплой зимы, но это очень плохая политика - рассчитывать на то, что теплая зима повторится. Если Россия сократит поставки СПГ, это может снова создать значительное напряжение в системе" , - сказал Брос,

Он добавил, что 15 процентов европейского спроса, которые Россия до сих пор удовлетворяет, действительно труднее компенсировать, чем первые 25 процентов, поскольку рынок и без того был очень напряженным.

На этой неделе Международное энергетическое агентство предупредило, что сохраняется риск того, что Россия перекроет оставшиеся трубопроводные потоки в Европу, проходящие через Украину и Турцию. Если поставки СПГ также снизятся, а погода будет неблагоприятной, МЭА считает, что существует риск "волатильности цен и перебоев со снабжением в случае позднего похолодания".

Многие аналитики все еще считают, что превращение нефти в оружие является более сложной задачей, чем в случае с газом, поскольку доходы от продажи нефти более важны для бюджета Москвы. Перебои с поставками могут оттолкнуть мощных союзников, таких как Китай и Индия, которые стали основными покупателями российской нефти.

Но энергетический сектор когда-то тоже считал, что использование газа в качестве оружия было немыслимо, и расчеты Москвы могут меняться. Она уже сократила некоторые дополнительные объемы экспорта с союзниками по ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию. Ожидается, что во второй половине этого года нефтяные рынки станут более жесткими, что увеличит рычаги влияния России.

Для Путина преимущества повышения цен на бензин и дизельное топливо накануне выборов в США могут затмить опасения нанести ущерб российскому нефтяному сектору или дипломатическим отношениям.

"Путин находится в слабой позиции, поэтому он скорее всего рассматривает возможность сделать ход" , - сказал Брос.

Россия также может спровоцировать проблемы с поставкой нефти в другие страны, поскольку ранее угрожала экспорту из Казахстана, проходящего через российские порты.

Западные государства не беззащитны. У членов МЭА есть аварийные запасы нефти, и в прошлом году администрация президента США Джо Байдена выпустила около 200 млн баррелей из своего стратегического нефтяного резерва, чтобы помочь удержать цены под контролем.

Но дальнейшие высвобождения становятся все более политически сложными, поскольку критики обвиняют Байдена в подрыве энергетической безопасности США из-за истощения стратегических запасов до самого низкого уровня с 1980-х годов. Поскольку осталось всего 350 млн баррелей, дальнейшие выпуски должны быть тщательно взвешены. Путин может даже подумать, что энергетические рынки, наконец, будут играть в его пользу.