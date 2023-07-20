Истории в Telegram смогут публиковать только Premium пользователи

Публикация историй в Telegram будет доступна только подписчикам Telegram Premium. Об этом стало известно на платформе переводов мессенджера, сообщает Лига.net.

Так будет, по меньшей мере, на начальном этапе. Эта инновация введет ограничения на количество историй, которые можно опубликовать в сутки. Подписчики Premium смогут пользоваться дополнительными преимуществами, например, устанавливать таймеры на удаление историй. Подобно другому популярному сервису BeReal, Telegram позволит публиковать истории с обеих камер смартфона. Также будет предоставлена возможность отмечать пользователей, которые впоследствии получат ответные сообщения.

Особое внимание разработчики уделят конфиденциальности пользователей. По нововведениям, если кто-нибудь добавит пользователя в список близких друзей, то он об этом узнает. Также существует возможность отвечать на истории анонимно, что обеспечит более комфортное общение для некоторых пользователей.