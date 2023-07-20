TikTok стал главным источником новостей для подростков в Британии

Популярное приложение TikTok пользуется наибольшей популярностью среди подростков в Британии для получения информации о текущих событиях. Об этом сообщает Ofcom – британское агентство, которое регулирует работу теле- и радиокомпаний, а также почтовой службы, сообщает Европейская правда.

Медиарегулятор обнаружил, что приложение для обмена видео используют в Великобритании 28% подростков в возрасте от 12 до 15 лет. Среди взрослого населения страны в качестве источника новостей сейчас его используют 10% опрошенных, по сравнению с 1% в 2020 году.

Согласно отчету "Потребление новостей в Великобритании за 2022/23 годы", подготовленному регулятором, YouTube и Instagram занимают второе место, причем обе платформы в качестве источника новостей используют 25% людей в этой возрастной группе.

По данным исследования, около 68% взрослого населения Британии сейчас используют онлайн-источники для получения новостей, по сравнению с 26%, которые пользуются печатными изданиями.

Однако, если верить отчету, телевидение остается самой популярной платформой в Британии: 70% взрослого населения смотрят его, чтобы узнать о текущих событиях.

В то же время во всех возрастных группах Facebook остается самой популярной соцсетью для доступа к новостям. Однако, по данным Ofcom, она демонстрирует признаки упадка после того, как в прошлом году охватил лишь 30% взрослого населения Британии – по сравнению с 35% в 2019 году.

Несмотря на рост популярности TikTok, 45% подростков Британии в возрасте от 12 до 15 лет заявили, что не интересуются новостями, а почти половина из них сказали, что считают его "слишком скучным". Еще 16% сказали, что считают приложение "слишком расстраивающим".

Ранее сообщалось, что в Нидерландах чиновникам запретили устанавливать на свои рабочие телефоны приложения интернет-магазина AliExpress и чата WeChat, а также пользоваться TikTok.

Напомним, в начале июня Европейский парламент призвал правительства стран союза запретить использование TikTok для государственных служащих.

В своих рекомендациях законодатели призвали все национальные правительства присоединиться к ограничениям, которые Европейский Союз, ряд столиц и западных стран за пределами Европы уже наложили на использование китайского приложения TikTok в социальных сетях.

Приложение для обмена видео, которое любят подростки по всему миру, сталкивается с обвинениями западных спецслужб в содействии шпионажу, неспособности защитить персональные данные и даже в развращении молодых людей