Еврокомиссия не получала запросы на продление запрета на импорт зерна

Еврокомиссия интенсивно работает с Болгарией, Венгрией, Румынией, Словакией и Польшей, а также с Украиной и Молдовой, чтобы увеличить пропускную способность так называемых "линий солидарности", через которые Украина экспортирует свой урожай за границу. Об этом на ежедневном брифинге заявил представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари, сообщает Радио Свобода.

Комментируя намерения Польши продлить запрет на импорт украинской агропродукции, представитель Еврокомиссии отметил, что официальных запросов по этому поводу исполнительная власть ЕС не получала.

"Еврокомиссия на этом этапе не получила ни одного запроса на продление исключительных и превентивных мер от пяти прифронтовых государств-членов (Болгарии, Венгрии, Румынии, Словакии и Польши – ред.). Сейчас наши усилия сосредоточены на поддержке выведения украинской сельскохозяйственной продукции на мировой рынок" , – заявил Уйвари.

На уточняющий вопрос, как будет действовать Еврокомиссия в случае получения такого запроса, ее представитель отметил, что "гипотетические сценарии" не являются предметом комментариев, добавив также, что "если в будущем произойдут изменения, мы рассмотрим их, когда они материализуются".

Комментируя возможный пересмотр санкций по требованию России, выдвинувшей условия для возвращения к Черноморской зерновой инициативе, в Еврокомиссии напомнили, что ограничения не применяли к сельскохозяйственной продукции и "некоторым удобрениям".

"Думаю, с санкциями все ясно, они одобрены. К этому времени у нас было 11 пакетов, и все вопросы о возможных пересмотрах спекулятивны (…). Санкции согласованы, и мы остаемся при своих решениях" , – подчеркнула представитель Еврокомиссии по экономическим вопросам. Арианна Подеста.

Польша настаивает на том, чтобы запрет на импорт агропродукции из Украины оставался в силе. Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша не откроет свой рынок для украинских зерновых продуктов после 15 сентября. Именно к середине сентября действует запрет на импорт украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника в пять стран – Польшу, Болгарию, Венгрию, Румынию и Словакию.

По словам Моравецкого, польский рынок будет закрыт для украинского зерна даже если Еврокомиссия не продлит мораторий на импорт украинского зерна в несколько европейских стран. По его словам, это решение "не против украинцев, а для польских фермеров". В то же время Моравецкий отметил, что транзит украинского зерна по территории Польши может быть продлен.

Copyright © 2023 RFE/RL, Inc. Перепечатывается с разрешения Радио Свободная Европа / Радио Свобода