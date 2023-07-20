Названы самые успешные автомобильные концерны Европы

По данным АСЕА, в первом полугодии 2023 года лучший результат на рынке ЕС продемонстрировал Volkswagen Group, со ссылкой на Укравтопром, сообщает 24 Канал.

С января по июнь в Евросоюзе было реализовано более 1,4 млн. новых легковых автомобилей брендов, принадлежащих VW Group, что на 24,3% больше, чем в прошлом. Самым успешным брендом группы остается Volkswagen, в зачете которого 597 791 проданных за полгода на рынках ЕС авто.

Stellantis стала второй на европейском рынке закончив полугодие показателем – 1,021 млн проданных авто (+6,5%). Лидерскую позицию в корпорации удержит французский бренд Peugeot – 323086 продаж в ЕС.

На третьем месте Renault Group – 605,9 тыс. автомобилей (+24,1%). В этой семье более половины продаж обеспечил бренд Renault – 329 479 ед.

Также в пятерку самых любимых автопроизводителей европейских потребителей вошли Hyundai Group – 456801 авто (+3,3%) и Toyota Group – 369872 авто (+11,8%).