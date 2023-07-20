В Минобороны РФ заявили, что все еще мстят за Крымский мост

Российское минобороны заявило, что удары по Одессе и Николаеву 20 июля, в результате которых погибли мирные люди, были местью за повреждение Крымского моста, сообщает Украинская правда.

"Ночью Вооруженные Силы Российской Федерации продолжили нанесение ударов возмездия высокоточным оружием морского и воздушного базирования по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров в районах Одессы и Ильичевска (название Черноморска до декомунизации, - ред.) Одесской области" , – говорится в заявлении.

Оккупанты также продолжили лгать, что в районе Николаев якобы уничтожили объекты топливной инфраструктуры и склады боеприпасов ВСУ. Россияне, которые убили минимум 3 и ранили минимум 32 мирных жителей за сутки, цинично заявили, что "цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены".

Ночью 20 июля оккупанты атаковали﻿ южные регионы Украины, в частности, Одессу и Николаев, выпустив 19 крылатых ракет и 19 дронов-камикадзе. В результате ночной атаки россиян в Одессе погиб парень 2002 года рождения, в Николаеве также сообщают об одном погибшем мужчине.