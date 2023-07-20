Британия ввела санкции против россиян, связанных с ЧВК "Вагнер"

Министерство финансов Великобритании ввело санкции против 13 физических и юридических лиц, связанных с деятельностью российского ЧВК "Вагнер" в Мали, Судане и Центрально-Африканской Республике (ЦАР), сообщает Укринформ.

Согласно документу Минфина, под санкции попал Иван Маслов, считающийся одним из руководителей ЧВК "Вагнер" в Мали.

Кроме этого, британское ведомство ввело санкции в Судане в отношении Андрея Манделя, Михаила Потепкина, компании AL-SOLAG MINING COMPANY LTD, Meroe Gold и М-Инвест, связанных с ЧВК "Вагнер".

Минфин Британии также ввел санкции в ЦАР против Александра Иванова, Александра Малолетко, Виталия Перфилева, Константина Пикалова и Дмитрия Сытого. Также в список вошли компании LOBAYE INVEST SARLU и SEWA SECURITY SERVICES. Все эти физические и юридические лица связаны с деятельностью ЧВК "Вагнер" в стране.