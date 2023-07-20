ВСУ начали применять кассетные боеприпасы - WP
Украинские вооруженные силы уже начали применять против российских захватчиков кассетные боеприпасы, сообщил неназванный украинский чиновник The Washington Post, сообщает Украинская правда.
"Украина начала применять кассетные боеприпасы, предоставленные США, против российских сил на юго-востоке Украины, пытаясь разбить хорошо укрепленные российские позиции, которые замедлили летнее наступление украинских войск", - заявил собеседник издания.
Украинский чиновник сообщил, что боеприпасы были выпущены по российским позициям, чтобы разрушить траншеи, которые замедляют движение украинских сил, пытающихся вернуть себе территорию