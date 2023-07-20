США выделили Украине 190 Bradley, из них уничтожено около 10 – WP

США выделили Украине 190 машин Bradley, из них окончательно уничтожено около 10; украинские военные испытывают нехватку запчастей для их ремонта. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники, сообщает Украинская правда.

"Соединенные Штаты выделили 190 "Брэдли", более половины из которых были доставлены в оперативные подразделения в Украине, сообщил чиновник, который говорил на условиях анонимности из-за деликатности вопроса.

... Около десятка "Брэдли" было уничтожено, сообщил высокопоставленный представитель американского оборонного ведомства" , - сообщает издание.

Данные аналитического сайта Oryx, который учитывает потерю только той техники, о повреждении которой есть видео- или фотодоказательства, свидетельствуют, что еще несколько десятков машин получили разрушения различной степени. Многие из них были отремонтированы и уже возвращены на поле боя. Некоторые из них должны быть отправлены в Польшу для более серьезного ремонта.

В частности, журналисты WP зафиксировали в лесистой местности шесть машин, которые ремонтируют, большинство из них были повреждены в результате взрыва мин.

Ремонт некоторых машин может занять всего несколько часов. В то же время, по словам военных, с которыми поговорило издание, они испытывают нехватку запчастей для ремонта.

"Некоторые машины являются "донорами", то есть украинцы снимают с них пригодные для использования детали, чтобы установить их на другие, менее поврежденные "Брэдли", а затем заполняют "донорскую" машину сломанными деталями, прежде чем отправить ее на более масштабный ремонт на заводе в Польше.

Одно из первых препятствий для ремонта и возвращения на фронт "Брэдли" - недостаточное количество запасных частей, говорят военные" , - пишут журналисты.

Высокопоставленный собеседник издания сообщил, что во многих случаях украинцы использовали машины именно так, как и учили их во время тренировок в Германии: комбинированные атаки, когда пехота, бронетехника и авиация действуют совместно.

В то же время тот же источник издания заявляет, что были "анекдотические сообщения об обратном". По его мнению, в некоторых случаях украинцы "просто не используют их (машины - ред.) на полную мощность со всеми другими средствами, которые у них есть.