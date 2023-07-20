Китай импортировал рекордные объемы нефти из РФ — FT

Китай импортирует рекордные объемы нефти, несмотря на слабую экономику, поскольку пользуется преимуществами дешевой российской нефти для создания запасов и экспорта нефтепродуктов. Об этом, со ссылкой на FT, сообщает Зеркало недели.

Рост импорта нефти на рекордные уровни в этом году происходит на фоне замедления восстановления второй по величине экономики мира. Это показывает, как санкции против России меняют мировые рынки нефти, а Пекин извлекает двойную выгоду: дешевую нефть для себя и возможность увеличить экспорт.

За первую половину 2023 года Китай импортировал 11,4 млн баррелей нефти в день, что на 11,7% больше в годовом исчислении и на 15,3% больше по сравнению с досанкционным уровнем, согласно расчетам Financial Times, базирующимся на таможенных данных.

"Если коротко, то запасы сырой нефти в Китае растут. Они импортируют на будущее и перед потенциальным стимулом" , - сказал руководитель отдела торговли нефтью в исследовательской группе Rystad Energy Мукеш Сахдев.

В прошлом месяце Китай импортировал 2,57 млн баррелей в сутки российской нефти, побив рекорд, установленный в мае, свидетельствуют официальные данные.

В первой половине 2023 года Пекин импортировал 2,13 млн баррелей нефти в сутки из России, опередив объемы импорта 1,88 млн баррелей в сутки из Саудовской Аравии, что делает РФ крупнейшим поставщиком нефти в Китай в этом году.

Аналитики разошлись во мнениях о причинах увеличения запасов, среди которых геополитические риски являются одним из возможных объяснений.

Санкции против России после полномасштабного вторжения в Украину резко обострили вопросы энергетической безопасности для китайских политиков.

"Китай может готовиться к определенной геополитической ситуации", - сказал Сахдев.

Руководитель отдела энергетических исследований в Оксфордском институте Майкл Мэйдан уменьшил значение нарратива о безопасности.

"В Китае, безусловно, существует мнение, что внешняя среда ухудшается и они готовятся к санкциям, но это было подтекстом в течение многих лет", – заявил Мэйдан.

Таможенные данные Китая свидетельствуют о том, что с начала войны РФ против Украины импорт из России был дешевле импорта из других стран ОПЕК+.

По сравнению с ценой за единицу нефти из Саудовской Аравии, российская нефть имела скидку в девять долларов за баррель в конце 2022 года и 11 долларов за баррель в июне.

Но аналитики отмечают, что скидка на российскую нефть была меньше, чем на иранскую или венесуэльскую, учитывая рост непрозрачной торговли нефтью РФ, которая не деноминирована в долларах.

Поворот в сторону России кажется скорее оппортунистическим, чем системным изменением.

"Я не думаю, что Китай пойдет ва-банк по отношению к России. Это краткосрочный отход от саудовского сырья. Китайцы очень заинтересованы в сохранении баланса между своими поставщиками" , - говорит Мэйдан.

"Цены определяются рыночными реалиями. У них есть эти планы и государственный аппарат, но потом они оптимизируют их очень изящным и капиталистическим способом. Одна вещь, которую не ценят на Западе, - это то, насколько жестока конкуренция между [китайскими] крупными компаниями ” , - добавил он.

Аналитики компании Kpler указывают на сильный стимул для китайских нефтепереработчиков продолжать производство, учитывая их преимущество в марже на уровне трех долларов за баррель над конкурентами в Азии.

Kpler ожидает, что преимущество Китая от дешевого российского сырья позволит ему заполонить рынок, оказывая давление на корейских и японских производителей.

Ранее сообщалось, что мировая нефтяная карта меняется, поскольку долгосрочное влияние западных санкций направляет больше баррелей из России в крупнейшие экономики Азии, а Китай также получает нефть из Ирана и Венесуэлы.

В то же время, как пишет Bloomberg, Китай пытается снизить зависимость от импорта нефти, в частности, расширяя глубоководное бурение.