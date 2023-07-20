Гороховский: В работе банковского приложения monobank произошел сбой

В работе украинского необанка monobank случился сбой, сообщает Новое время.

Об этом в Telegram написал сооснователь проекта Олег Гороховский.

"Сломались. Чиним. Извините" , — написал банкир.

Пользователи жалуются, что большинство функций приложения не работают. В частности, нельзя переводить средства, пополнять мобильный и пользоваться другими популярными функциями.

Дополнено. Как рассказал Гороховский в комментарии NV Бiзнес, причина сбоя — не хакерская атака. Проблема возникла с бек-офисной частью приложения, которая отвечает за доступ базе клиентов.

Гороховский добавил, что проценты по кредитам сегодня не будут взиматься.

5 июля СНБО включил в санкционный список компанию EXANTE, которая являлась брокером в приложении для инвестиций mono invest.

Кроме клиентов monobank, с проблемой блокировки средств в EXANTE столкнулись клиенты и других украинских финансовых посредников.